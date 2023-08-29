Керівник апарату суду нараховував премії і зарплату своїм родичам, які працювали у нього в підпорядкуванні

Суд визнав керівника апарату Любашівського райсуду Одеської області винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів .

Джерело фото: Судова влада

Савранський районний суд Одеської області 16 серпня 2023 року визнав винним у порушенні вимог антикорупційного законодавства керівника апарату Любашівського районного суду Одеської області Віталія Ростоцького.

Як зазначено у рішенні суду, в підпорядкуванні Віталія Ростоцького перебували двоє його близьких родичів.

Так, на посаді кур’єру суду працював рідний брат Віталія Ростоцького, з яким керівник апарату одноособово укладав цивільно-правові договори щодо надання послуг з доставки пошти, а також здійснював контроль роботи брата, підписуючи відповідні акти прийому послуг згідно з вказаними договорами.

Одночасно на посаді судового розпорядника Любашівського райсуду працював дядько керівника апарату суду, який згідно з наказами Віталія Ростоцького у 2021-2023 роках отримував премії у розмірі від 10% до 30% від посадового окладу. Також Віталій Ростоцький підписував своєму дядьку позитивні висновки щодо оцінювання результатів його роботи.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дійшло висновку, що керівник апарату Любашівського райсуду діяв в умовах реального конфлікту інтересів.

Також, було встановлено, що Віталій Ростоцький не повідомляв голову суду та ТУ ДСА в Одеській області про наявність у нього конфлікту інтересів.

У підсумку, НАЗК склало щодо керівника апарату суду протоколи про скоєння адміністративного правопорушення за ч. 1 (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів) та ч. 2 (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів) ст. 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Віталій Ростоцький, на свій захист, в судовому засіданні повідомив, що він вважав, що не порушує вимоги Закону «Про запобігання корупції», оскільки його брат, який працює в суді на посаді кур'єра, та дядько, який працює на посаді розпорядника суду, не є членами його сім'ї в розумінні ст. 1 Закону. До того ж, на думку керівника апарату суду, положення цього Закону не поширюються на осіб, які працюють у сільських населених пунктах, а смт. Любашівка після адміністративно-територіальної реформи не є районним центром. Крім того, всі розпорядчі документи, що стосуються брата та дядька, він підписував не одноособово, а у складі з головою комісії з реорганізації суду та за погодженням з головою суду.

Також, Віталій Ростоцький повідомив, що він неодноразово телефонував до НАЗК щодо отримання відповідних роз`яснень, але на його дзвінки ніхто не відповідав.

Савранський районний суд, дослідивши складені НАЗК протоколи і позиції сторін, визнав Віталія Ростоцького винним у вчиненні корупційних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КупАП.

Керівнику апарату було призначено покарання у виді штрафу в розмірі 3 400 гривень.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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