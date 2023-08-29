Німецького депутата оштрафували за нанесення свастики на українські авто

Депутата оштрафовано на 50 денних ставок за "використання символіки неконституційних організацій" та застосування інвективної лексики. Сума штрафу тримається у секреті.

У Німеччині суд оштрафував депутата міськради Баден-Бадена, який перманентним маркером намалював свастику та непристойні написи на двох автомобілях з українськими номерами. Про це повідомляє Spiegel .

Інцидент стався у січні та березні у підземному гаражі у Баден-Бадені. Якщо депутат не звернеться до суду з апеляцією, то штраф набуде чинності 8 вересня.

Міська влада Баден-Бадена все ще підбирає відповідне покарання для депутата ради. Також немає інформації, до якої партії належить чоловік.

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