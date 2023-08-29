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Працівник МОН Андрій Василенко висміяв незалежність України: розпочато дисциплінарне провадження

09:02, 29 серпня 2023
Розпочато дисциплінарне провадження, за результатами якого Міністерством освіти будуть прийняті відповідні рішення.
Працівник МОН Андрій Василенко висміяв незалежність України: розпочато дисциплінарне провадження
Фото: Андрій Василенко/Facebook
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Українців обурили антиукраїнські висловлювання у соцмережі працівника Міністерства освіти і науки Андрія Василенка, який є державним експертом в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки.

Він розкритикував ідею українців стати незалежними та розповів про те, що вона нібито "на користь країні не пішла". 

Василенко також поставив під сумнів досягнення, які принесла незалежність країнам Балтії.

Міністерство освіти вже відреагувало на ситуацію і видало наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо свого співробітника. Розпочато дисциплінарне провадження, за результатами якого МОН будуть прийняті відповідні рішення.

"Сьогодні Міністерством освіти і науки України видано наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки.

Розпочато дисциплінарне провадження, за результатами якого Міністерством освіти і науки України будуть прийняті відповідні рішення",  — йдеться у повідомленні відомства.

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