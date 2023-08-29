Пілотам, які загинули на Житомирщині, посмертно присвоїли військові звання

Майору В'ячеславу Мінці присвоєно звання підполковник, майору Сергію Проказіну — підполковник, а капітану Андрію Пільщикову — майор (посмертно).

Пілотам, які загинули через зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 під час виконання бойового завдання в Житомирській області, посмертно присвоїли звання підполковників і майора. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В'ячеславу Мінці - підполковник; майору Сергію Проказіну - підполковник, капітану Андрію Пільщикову - майор. На жаль, посмертно", — написав він в Телеграм.

Також Олещук повідомив, що представив загиблих військових пілотів до державних нагород.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники Бюро розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39.

У Повітряних силах оцінили, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи.

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області.

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