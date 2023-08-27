У Повітряних силах оцінили, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи під Житомиром

Розслідування трагедії може тривати до півроку.

Фото: Суспільне Житомир

Терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Внаслідок авіакатастрофи загинули троє пілотів: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков «Juice».

Ігнат зазначив, що два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося.

Він наголосив, що фахівці проведуть розслідування авіакатастрофи.

«Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій», - сказав речник.

Ігнат додав, що терміни проведення розслідування поки невідомі. Як пояснив речник, Повітряні сили мають лабораторії, де фахівці встановлюють причини та обставини аварій.

«По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування», - пояснив Ігнат.

Раніше ми писали, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

Додамо, Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

Також за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

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