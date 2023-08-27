В Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы под Житомиром

Расследование трагедии может занять до полугода.

Фото: Суспільне Житомир

Сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока не известны. Оно может занять до полугода. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В результате авиакатастрофы погибли трое пилотов: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков «Juice».

Игнат отметил, что два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.

Он отметил, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.

«Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасающих событий», - сказал спикер.

Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны. Как пояснил спикер, у воздушных сил лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

«По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке разлагают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, у которых есть записи радиообмена. Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование», – объяснил Игнат.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Также по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

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