Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий

В Украине появятся пять категорий Защитников и Защитниц.

Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

  1. В Украине

В Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы под Житомиром

11:19, 27 августа 2023
Расследование трагедии может занять до полугода.
В Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы под Житомиром
Фото: Суспільне Житомир
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока не известны. Оно может занять до полугода. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В результате авиакатастрофы погибли трое пилотов: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков «Juice».

Игнат отметил, что два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.

Он отметил, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.

«Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасающих событий», - сказал спикер.

Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны. Как пояснил спикер, у воздушных сил лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

«По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке разлагают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, у которых есть записи радиообмена. Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование», – объяснил Игнат.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. 

Также по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді