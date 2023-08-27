Авиакатастрофа в Житомирской области: Воздушные силы обнародовали имена погибших пилотов

В авиакатастрофе погибли Вячеслав Минко, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков Juice.

Коллаж: sud.ua

Как известно, 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате крушения, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Погибли в авиакатастрофе три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр». По словам военных, во время полномасштабной агрессии России каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

Майор Вячеслав Минка (жил в Киевской области). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин (проживал в Полтавской области). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной «Juice». 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны было более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Также по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

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