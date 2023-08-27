Как зачислить ребенка к школе в Украине после возвращения из-за границы: список документов

В Министерство образования дали пошаговую инструкцию, как зачислить ребенка в школу семьям, вернувшимся из-за границы.

Министерство образования и науки подготовило перечень необходимых рекомендаций для родителей, педагогов и ВПЛ, чтобы упростить процесс подготовки к зачислению детей в школу по возвращении в Украину.

Рекомендации разработаны согласно Приказу Минобразования №563 «Об утверждении методических рекомендаций по отдельным вопросам получения образования в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине».

Какие документы нужны и другие детали:

Зачисление ученика в украинскую школу осуществляется на основании заявления одного из родителей (опекунов, законных представителей) лично, по электронной почте или любым доступным способом. Ребенка могут зачислить в ту школу, где она училась до вынужденного перемещения, или в любую другую по выбору родителей или других законных представителей. Учитывайте, что ребенка могут зачислить только в одно учебное заведение на территории Украины. При зачислении в украинскую школу рекомендуем учитывать все данные об успешности из зарубежных школ. Необходимо иметь справку из школы, в которой учился ребенок за границей. Справка должна содержать данные о периоде обучения, перечне предметов, результатах оценивания, системе оценки и личных данных ученика. В таком случае оценки по предметам, совпадающим с украинской программой, будут переведены в 12-балльную шкалу и учтены. Если справка отсутствует, ребенок вправе составить оценку до начала учебного года. Форму оценки определяет учебное заведение. В случае прохождения ребенком годового оценивания по предметам, которых нет в зарубежных школах (или всех по программе класса), его относят к следующему классу (в ту же школу, где и училась, или любую другую в Украине). Если ребенок не проходит оценивание или составляет его неуспешно, его относят к тому же классу. Интегрированные предметы, например science, засчитывают с учетом тем, которые изучал ребенок (они указаны в информационной справке). Если такая информация отсутствует, ребенок может составить оценки по соответствующим предметам, например, физике и химии в отдельности. Школа не может отказать в зачислении ребенка. Пропущенные предметы можно составить дополнительно и продолжить обучение в Украине.

Как будет оцениваться

Семестровая и годовая оценка учащихся 5 - 8 и 10 классов может осуществляться как по 12-балльной шкале, так и по 2-балльной (составил/не составил) в следующих случаях:

отсутствия объективных условий задокументированных результатов оценки;

пропуска более 50% уроков по предмету;

в случае сочетания обучения в зарубежной школе и школе Украины из любых форм обучения;

при оценке предметов вариативной составляющей.

Годовая оценка может быть проведена в начале учебного года, в том числе и онлайн. В отдельных случаях – в течение 1 семестра обучения.

Какие документы получат дети после завершения учебы?

Свидетельство о получении образования выдается детям, которые находятся за границей и учатся в украинских школах онлайн.

В случае завершения очного обучения в учебном заведении за границей соответствующие документы о получении образования признаются в Украине.

Результаты зарубежных тестирований для поступления в высшие учебные заведения не являются документами, подтверждающими полученный уровень образования.

Важная информация для внутренне перемещенных лиц

Учеников, которые более полугода не имели возможности учиться по какой-либо из форм обучения, относят к школе (в ту, где и учились, или любой другой по Украине) по заявлению одного из родителей (опекунов или законных представителей). Есть два варианта распределения по классу:

заведение разрабатывает индивидуальную программу, проводит занятия и оценку знаний для перевода в следующий класс.

по заявлению родителей учащийся может остаться в том же классе.

Рекомендации для украинских учебных заведений, как оптимизировать обучение

Если ребенок дополнительно учится за границей, учитывайте его расписание с учетом занятости в учебе в стране пребывания.

Не стоит вносить в расписание предметы, которые изучает ребенок в зарубежной школе, они будут перенесены.

Не стоит вносить в расписание предметы, которые есть в программе по выбору. По возможности нужно использовать асинхронное обучение с использованием видеозаписей уроков – национальную платформу «Всеукраинская школа онлайн»

Чтобы школы могли оптимизировать программы и учитывать расписание, родители (опекуны или законные представители) могут (не обязаны) взять справку в зарубежной школе с расписанием, перечнем предметов для изучения и предоставления украинской школы.

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