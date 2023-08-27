Як зарахувати дитину до школи в Україні після повернення з-за кордону: список документів

У Міністерство освіти дали покрокову інструкцію, як зарахувати дитину до школи сім’ям, які повернулися з-за кордону.

Міністерство освіти і науки підготувало перелік необхідних рекомендацій для батьків, освітян та ВПО, щоб спростити процес підготовки до зарахування дітей у школу після повернення в Україну.

Рекомендації розроблені згідно з Наказом Міносвіти №563 «Про затвердження методичних рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні».

Які документи потрібні та інші деталі:

Зарахування учня в українську школу здійснюється на підставі заяви одного з батьків (опікунів, законних представників) особисто, електронною поштою чи будь-яким доступним способом. Дитину можуть зарахувати в ту школу, де вона навчалася до вимушеного переміщення, або в будь-яку іншу на вибір батьків або інших законних представників. Зважайте на те, що дитину можуть зарахувати лише в один заклад освіти на території України. У разі зарахування в українську школу рекомендуємо враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл. Необхідно мати довідку зі школи, в якій навчалася дитина за кордоном. Довідка має містити дані про період навчання, перелік предметів, результати оцінювання, систему оцінювання та особисті дані учня. У такому разі оцінювання за предметами, що збігаються з українською програмою, будуть переведені в 12-бальну шкалу та враховані. Якщо довідка відсутня, дитина має право скласти оцінювання до початку навчального року. Форму оцінювання визначає навчальний заклад. У разі проходження дитиною річного оцінювання за предметами, яких немає в закордонних школах (чи всіх за програмою класу), її зараховують до наступного класу (в ту ж школу, де і навчалась, чи будь-яку іншу в Україні). Якщо дитина не проходить оцінювання чи складає його неуспішно, її зараховують до того ж класу. Інтегровані предмети, наприклад, science, зараховують з урахуванням тем, які вивчала дитина (вони вказані в інформаційній довідці). Якщо така інформація відсутня, дитина може скласти оцінювання з відповідних предметів, наприклад, фізики та хімії окремо. Школа не може відмовити у зарахуванні дитини. Пропущені предмети можна скласти додатково та продовжити навчання в Україні.

Як відбуватиметься оцінювання

Семестрове та річне оцінювання учнів 5 - 8 та 10 класів може здійснюватися як за 12-бальною шкалою, так і за 2-бальною (склав/не склав) у таких випадках:

відсутності з об’єктивних умов задокументованих результатів оцінювання;

пропуску більше ніж 50% уроків із предмета;

у разі поєднання навчання в закордонній школі та школі України з будь-яких форм навчань;

під час оцінювання предметів варіативної складової.

Річне оцінювання може бути проведене на початку навчального року, зокрема й онлайн. В окремих випадках – упродовж 1 семестру навчання.

Які документи отримають діти після завершення навчання?

Свідоцтво про отримання освіти видається дітям, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн.

У разі завершення очного навчання в навчальному закладі за кордоном, відповідні документи про отримання освіти визнаються в Україні.

Результати закордонних тестувань для вступу у заклади вищої освіти не є документами, що підтверджують здобутий рівень освіти.

Важлива інформація для внутрішньо переміщених осіб

Учнів, які понад пів року не мали змоги навчатися за будь-якою з форм навчання, зараховують до школи (до тієї, де і навчались, чи будь-якої іншої по Україні) за заявою одного з батьків (опікунів чи законних представників). Є два варіанти розподілення за класом:

заклад розробляє індивідуальну програму, проводить заняття та оцінювання знань для переведення в наступний клас.

за заявою батьків учень може залишитися в тому самому класі.

Рекомендації для українських закладів освіти, як оптимізувати навчання

Якщо дитина додатково навчається закордоном, враховуйте її розклад з урахуванням зайнятості у навчанні в країні перебування.

Не варто вносити до розкладу ті предмети, які вивчає дитина у закордонній школі, вони будуть перенесені.

Не варто вносити до розкладу предмети, які в програмі є за вибором. За можливості потрібно використовувати асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків – національну платформу «Всеукраїнська школа онлайн»

Щоб школи могли оптимізувати програми та враховувати розклад, батьки (опікуни чи законні представники) можуть (не зобов’язані) взяти довідку у закордонній школі з розкладом, переліком предметів для вивчення та надати українській школі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.