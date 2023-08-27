Міноборони представило нові нарукавні знаки для українських зенітників: як вони виглядають

«Пильність і влучність» — під таким гаслом і з оновленим малюнком нищать повітряні цілі ворога воїни 540-го зенітного ракетного Львівського полку.

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Міністерство оборони розробило нові нарукавні знаки для українських зенітників. Про це повідомляє Міноборони.

«Пильність і влучність» — під таким гаслом і з оновленим малюнком на рукаві нищать повітряні цілі ворога воїни 540-го зенітного ракетного Львівського полку», — зазначили у відомстві.

Центральним елементом нарукавного знака є стилізоване зображення срібного кроку викликає грифон. У поєднанні зі стрілою, яку він стискає правою лапою, грифон є символом пильності та влучності.

Нарукавний знак воїнів 38-го зенітного ракетного полку зображує золоту осу зі срібними крилами та жалом. Це вказує на специфіку військової частини, на озброєнні якої перебувають ЗРК «Оса».

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