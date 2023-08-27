На Київщині через нічну атаку пошкоджено 10 будинків, є травмовані: фото наслідків

Через падіння уламків крилатих ракет пошкоджено 10 приватних будинків, автівки та ангар зі сільгосптехнікою.

Через російську ракетну атаку 27 серпня у Київській області пошкоджені будинки. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє Київська ОВА.

Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, влучань не було.

Проте через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів області пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі та ангар для зберігання сільгосптехніки.

«Дві особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці», - йдеться у повідомленні.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав наслідки падіння уламків ракет.

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