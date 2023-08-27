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  1. У світі

Трамп заробив на своєму фото із в'язниці рекордні 7,1 мільйона доларів

10:23, 27 серпня 2023
Екс-президент США Дональд Трамп після формальної процедури арешту зібрав 7,1 мільйона доларів, продаючи товари зі своєю тюремною фотографією.
Трамп заробив на своєму фото із в'язниці рекордні 7,1 мільйона доларів
Фото: Fulton county sheriff's office
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Колишній президент США Дональд Трамп зібрав 7,1 мільйона доларів після фото з в'язниці в штаті Джорджія. Про це повідомляє Politico.

Так, наступного дня після публікації знімку, Трамп отримав понад чотири мільйони доларів із продажу свого офіційного мерчу - футболок, кепок та іншої сувенірної продукції.

Станом на 26 серпня ця сума вже зросла до 7,1 мільйона.

А з моменту пред'явлення йому нових звинувачень (за якими він і пройшов процедуру короткострокового арешту та побував у в'язниці), за останні три тижні він зібрав майже 20 мільйонів доларів.

«Ця цифра складає більше половини суми, яку Трамп зібрав за перші сім місяців своїх передвиборних перегонів», - пише видання.

Приватні, неполітичні організації також намагалися монетизувати цю фотографію. Відомий спортивний та поп-культурний сайт Barstool Sports, наприклад, продавав футболки із зображенням Трампа за 32 долара.

Раніше ми писали, що колишній президент США Трамп здався правоохоронцям у штаті Джорджія і пробув у вʼязниці близько 20 хвилин.

Додамо, що Трамп відмовився від участі у президентських дебатах.

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