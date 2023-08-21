Трамп відмовився від участі у президентських дебатах: у чому причина

Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз.

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Колишній глава США Дональд Трамп повідомив, що не братиме участі у дебатах претендентів на пост президента від Республіканської партії, які відбудуться 23 серпня. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

«Нове опитування CBS показало, що я лідирую з «легендарними» показниками. Трамп - 62%. Суспільство знає, хто я такий, яким успішним було моє президентство — з енергетичною незалежністю, міцними кордонами та сильними військовими, із найбільшим скороченням податків, без інфляції, із найсильнішою економікою в історії та багатьом іншим. Виходячи з цього, я не проводитиму дебати», — заявив Трамп.

Варто зазначити, що у дослідженні CBS на другому місці йде губернатор штату Флорида Рон Десантіс із 16%.

Перші дебати відбудуться на Fox News.

Нагадаємо, що Дональду Трампу висунули четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах.

Додамо, адвокати Трампа просять перенести суд на квітень 2026 року.

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