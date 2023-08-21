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Трамп отказался от участия в президентских дебатах: в чем причина

08:35, 21 августа 2023
Дональд Трамп заявил, что пропустит будущие республиканские праймериз.
Трамп отказался от участия в президентских дебатах: в чем причина
Фото: gettyimages

Бывший глава США Дональд Трамп сообщил, что не будет принимать участие в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии, которые пройдут 23 августа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Новый опрос CBS показал, что я лидирую с «легендарными» показателями. Трамп — 62%. Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим. Исходя из этого, я не буду проводить дебаты», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что в исследовании CBS на втором месте идет губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%.

Первые дебаты пройдут на Fox News.

Напомним, что Дональду Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение относительно попытки изменить свое поражение на выборах.

Добавим, адвокаты Трампа просят перенести суд на апрель 2026 года.

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