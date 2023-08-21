В рф заявили о «сбитии» БПЛА в Московской области

В Москве из-за «атаки» БПЛА была приостановлена работа всех аэропортов.

В понедельник, 21 августа, министерство обороны рф заявило, что «прекратило попытку атаки» беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщили росСМИ.

В сообщении сказано, что дежурными силами ПВО был обнаружен «украинский» дрон над территорией Московской области и «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы».

«Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет», - утверждают в рф.

При этом, как утверждают местные Telegram-каналы, работу всех московских аэропортов ограничили, а часть рейсов задержана.

Ранее мы писали, что в ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также известно, что беспилотник атаковал бизнес-центр «Москва-Сити» в столице рф.

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