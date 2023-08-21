У рф заявили про «збиття» БПЛА в Московській області

У Москві через «атаку» БПЛА було призупинено роботу всіх аеропортів.

У понеділок, 21 серпня, міністерство оборони рф заявило, що «припинило спробу атаки» безпілотним літальним апаратом. Про це повідомили росЗМІ.

У повідомленні сказано, що черговими силами ППО було виявлено «український» дрон над територією Московської області та «подавлено засобами радіоелектронної боротьби».

«Втративши управління, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцівського району, потерпілих немає», - стверджують у рф.

При цьому, як стверджують місцеві Telegram-канали, роботу всіх московських аеропортів обмежили, а частину рейсів затримано.

Раніше ми писали, що в ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Також відомо, що що безпілотник атакував бізнес-центр «Москва-Сіті» у столиці рф.

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