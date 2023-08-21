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Зеленський про контрнаступ: Ми не збираємось відступати

08:00, 21 серпня 2023
За словами Президента, є комплекс завдань, які потрібно вирішувати.
Зеленський про контрнаступ: Ми не збираємось відступати
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що наша країна продовжує контрнаступ і не збирається відступати.

"Що стосується контрнаступу... ми наступаємо, я вважаю, що це позитив. Я би не забував, що ми наступаємо і боремося не проти когось, а проти рф. Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити і захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує рф і що літаками ми не обмежимося", – сказав Зеленський.

Також він наголосив на важливості протиповітряної оборони, оскільки попереду зима і українці знають, як ніхто, що таке бути без світла.

За словами Президента, є комплекс завдань, які потрібно вирішувати.

"Ми не збираємося відступати, і це гарні новини. Ми збираємось дотиснути російську федерацію", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що  контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували. 

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