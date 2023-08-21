До яких робіт не можна залучати неповнолітніх: роз’яснення Держпраці

Існують певні обмеження для всіх працівників, яким не виповнилося 18 років.

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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадали, до яких робіт не можна залучати неповнолітніх.

Неповнолітніх заборонено залучати до:

нічних робіт (з 10 години вечора до 6 години ранку);

робіт понад установлену тривалість робочого дня;

робіт у вихідні;

важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземних робіт;

робіт, пов’язаних із підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

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