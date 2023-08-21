Перевіряють авто та телефони: окупанти у Мелітополі посили контроль цивільних — мер

Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району, повідомив міський голова Іван Федоров.

У Мелітополі місцеві жителі повідомляють про чергові перевірки на всіх блок-постах міста та району. Про це у Telegram написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На Мелітопольщині окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль. Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що однією із причин посилення контролю може бути й злом проукраїнського ресурсу, з якого в тому числі жителі ТОТ могли отримати інформацію.

"Жителі повідомляють, що окупанти перевіряють ретельно телефони, машини і паспорти. Тож дуже прошу максимально всіх бути пильними. Бережіть себе! ", – додав він.

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