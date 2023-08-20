Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перша група прибуде до Нового року, — прем'єр-міністерка

Разом із Нідерландами ми перші, які можуть зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі, зазначила Метте Фредеріксен.

Фото: Reuters

Уряд Данії передасть Україні 19 винищувачів F-16. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, який прибув з візитом у неділю, 20 серпня.

«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, які можуть зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому», — заявила Фредеріксен.

Вона зазначила, що Україна до Нового року отримає першу групу винищувачів F-16.

"Щодо того, коли ми плануємо надати літаки. Сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишить землю Данії та попрямує в Україну. Близько шести з них", - заявила Фредеріксен.

Зазначимо, що Зеленський оглянув літак F-16 разом із Метте Фредеріксен на військовій авіабазі Скрідструп.

Раніше стало відомо, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16.

Зеленський уточнив, що Україна отримає від партнерів 42 літаки F-16.

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