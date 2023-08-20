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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, первая группа прибудет к Новому году, - премьер-министр

19:20, 20 августа 2023
Вместе с Нидерландами мы первые, которые могут сделать серьезное и твердое обязательство предоставить истребители, отметила Мэтте Фредериксен.
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, первая группа прибудет к Новому году, - премьер-министр

Уряд Данії передасть Україні 19 винищувачів F-16. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, який прибув з візитом у неділю, 20 серпня.

«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, які можуть зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому», — заявила Фредеріксен.

Раніше стало відомо, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16.

Зеленський уточнив, що Україна отримає від партнерів 42 літаки F-16.

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