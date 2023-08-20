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Совет судей обратится к Денису Шмыгалю по поводу исключения санатория «Шкло» из перечня объектов на приватизацию

Санаторий «Шкло», имеющий разрешение на добычу минеральных лечебных вод, можно использовать по назначению – как лечебное учреждение, а не передавать в частные руки.

Руководство ГСА своими действиями может заблокировать проведение открытого конкурса в Киевский апелляционный суд, – комментарий Ярослава Головачева

Председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев: «Создается впечатление, что руководство ГСА или не имеет представления, как работает суд апелляционной инстанции, или же в его решении инициировать вопрос о командировке одного судьи присутствует какая-то другая составляющая, или вообще это только первый шаг к блокированию проведения конкурсного отбора судей на вакантные должности судей Киевского апелляционного суда».

Кабмин сможет изымать земельные участки сельскохозяйственного назначения у госпредприятий без их согласия: парламент изменил Земельный кодекс

Верховная Рада приняла изменения в земельное законодательство, изменяющие подходы к изъятию земельных участков

Большая Палата Верховного Суда: признание незаконным решения парламента об увольнении судьи ведет к возобновлению рассмотрения увольнения в ВСП

Признание незаконным и отмена постановления Верховной Рады об увольнении судьи обусловливает возобновление рассмотрения вопроса об увольнении в ВСП, – Большая Палата Верховного Суда.

Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.

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Как сейчас выглядит Каховская ГЭС, видео

21:40, 20 августа 2023
Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега, — сообщили в ОК «Юг».
Как сейчас выглядит Каховская ГЭС, видео

Представитель Оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров показал видео, как сейчас выглядит разрушенная россиянами Каховская ГЭС.

"Видно разрушенную водосливную дамбу, здание машинного зала разломилось на две части, и одна из этих частей наполовину погрузилась в воду", - написал он в Телеграм.

Также Назаров отметил, что полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

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