Как сейчас выглядит Каховская ГЭС, видео

Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега, — сообщили в ОК «Юг».

Представитель Оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров показал видео, как сейчас выглядит разрушенная россиянами Каховская ГЭС.

"Видно разрушенную водосливную дамбу, здание машинного зала разломилось на две части, и одна из этих частей наполовину погрузилась в воду", - написал он в Телеграм.

Также Назаров отметил, что полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

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