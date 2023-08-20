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Ужесточение ПВО: Резников анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»

18:38, 20 августа 2023
По его словам, встреча будет проходить с 17 по 24 сентября в офлайн-формате.
Ужесточение ПВО: Резников анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Фото: Getty Images

В скором времени должно стартовать пятнадцатое заседание министров обороны государств-союзников Украины в формате "Рамштайн". Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Адриане Кучер.

По его словам, встреча состоится в офлайн-формате и продлится шесть дней – до 24 сентября. Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться во время Рамштайн-15, остаются неизменными – приоритетом номер один будет усиление украинской противовоздушной обороны.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – сказал Резников.

Министр объяснил, что Украина рассчитывает договориться о поставках бронетранспортеров, броневиков, танков и бронированных автомобилей для эвакуации раненых и всех видов запчастей к ним.

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