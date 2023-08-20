Посилення ППО: Резніков анонсував нове засідання у форматі «Рамштайн»

За його словами, зустріч проходитиме з 17 до 24 вересня в офлайн-форматі.

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Незабаром має стартувати п'ятнадцяте засідання міністрів оборони держав-союзників України у форматі "Рамштайн". Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю журналістці Адріані Кучер.

За його словами, зустріч відбудеться в офлайн-форматі та триватиме шість днів - до 24 вересня. Ключові питання, які обговорюватимуться під час Рамштайн-15, залишаються незмінними - пріоритетом номер один буде посилення української протиповітряної оборони.

"Більше ракет, більше систем, більше радарів плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - сказав Резніков.

Міністр пояснив, що Україна розраховує домовитися щодо поставок бронетранспортерів, броньовиків, танків та броньованих автомобілі для евакуації поранених і всіх видах запчастин до них.

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