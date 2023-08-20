Наев рассказал об усилении обороны на Волынском направлении: Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его

Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что увеличено количество пограничных нарядов и организован мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы.

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению украинской охраны и обороны государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба командования.

Отмечается, что на границе увеличено количество пограничных нарядов, организован мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы, усилена боевая служба и ведение разведки.

"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы", - отметил Наев.

Он добавил, что предусмотрено увеличение сил в случае возрастания угрозы. В то же время ситуация сейчас оценивается как стабильная и контролируемая.

"Непосредственно я нахожусь в активном общении с командующим оперативным командованием Вооруженных сил Республики Польша генералом Томашем Пиатровским. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - рассказал генерал.

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