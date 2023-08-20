Як зараз виглядає Каховська ГЕС, відео

Повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега, — повідомили в ОК «Південь».

Представник Оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров показав відео, як зараз виглядає зруйнована росіянами Каховська ГЕС.

"Видно зруйновану водозливну дамбу, будівля машинного залу розламалася на дві частини, і одна з цих частин наполовину поринула у воду", - написав він у Телеграм.

Також Назаров зазначив, що повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега.

Нагадаємо, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню, оскільки зруйновано 11 прольотів греблі з 28, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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