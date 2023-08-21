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Проверяют авто и телефоны: оккупанты в Мелитополе усилили контроль гражданских — мэр

07:20, 21 августа 2023
Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района, сообщил городской голова Иван Федоров.
Проверяют авто и телефоны: оккупанты в Мелитополе усилили контроль гражданских — мэр

В Мелитополе местные жители сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Об этом в Telegram написал городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"На Мелитопольщине оккупанты еще больше “замыкают круг” и усиливают контроль. Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района", — говорится в сообщении.

Он отметил, что одной из причин усиления контроля может быть и взлом проукраинского ресурса, с которого в том числе жители ВОТ могли получить информацию.

"Жители сообщают, что оккупанты проверяют тщательно телефоны, машины и паспорта. Поэтому, очень прошу максимально всех быть бдительными. Берегите себя", — добавил он.

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