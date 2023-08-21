К каким работам нельзя привлекать несовершеннолетних: разъяснение Гоструда

Есть определенные ограничения для всех работников, которым не исполнилось 18 лет.

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В Управлении по инспекционной деятельности в Запорожской области Южно-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда напомнили, к каким работам нельзя привлекать несовершеннолетних.

Несовершеннолетних запрещено привлекать к:

- ночным работ (с 10 часов вечера до 6 часов утра);

- работам сверх установленной продолжительности рабочего времени;

- работам по выходным;

- тяжелым работам, работам со вредными или опасными условиями труда, подземным работам;

- работам, связанным с подъемом и перемещением вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Ранее сообщалось, предоставлять ли одинокой матери отпуск в случае достижения ребенком 18 лет.

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