Зеленский о контрнаступлении: Мы не собираемся отступать

По словам Президента, есть комплекс задач, которые нужно решать.

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что наше государство ведет контрнаступление и не собирается отступать.

"Что касается контрнаступления... мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-то, а против рф. Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось". А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует рф и что самолетами мы не ограничимся", – сказал Зеленский.

Также он отметил важность противовоздушной обороны, поскольку впереди зима и украинцы знают, как никто, что такое быть без света.

По словам Президента, есть комплекс задач, которые нужно решать.

"Мы не собираемся отступать, и это хорошие новости. Мы собираемся дожать российскую федерацию", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинское контрнаступление отстает от графика, однако идет по плану.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что за деоккупацию каждого мэтра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

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