Трамп заработал на своем фото из тюрьмы рекордные 7,1 миллиона долларов

Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста собрал 7,1 миллиона долларов, продавая товары со своей тюремной фотографией.

Фото: Fulton county sheriff's office

Бывший президент США Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов после фото из тюрьмы в штате Джорджия. Об этом сообщает Politico.

Так, на следующий день после публикации снимка, Трамп получил более четырех миллионов долларов по продаже своего официального мерча - футболок, кепок и другой сувенирной продукции.

По состоянию на 26 августа эта сумма уже выросла до 7,1 миллионов.

А с момента предъявления ему новых обвинений (по которым он и прошел процедуру краткосрочного ареста и побывал в тюрьме), за последние три недели он собрал около 20 миллионов долларов.

«Эта цифра составляет более половины суммы, которую Трамп собрал за первые семь месяцев своей предвыборной гонки», - пишет издание.

Частные неполитические организации также пытались монетизировать эту фотографию. Известный спортивный и поп-культурный сайт Barstool Sports, например, продавал футболку с изображением Трампа за 32 доллара.

Ранее мы писали, что бывший президент США Трамп сдался правоохранителям в штате Джорджия и пробыл в тюрьме около 20 минут.

Добавим, что Трамп отказался от участия в президентских прениях.

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