Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ — Усик после победы над Дюбуа, видео

Украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом.

В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе.

«Благодарю вас за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ», – сказал Усик после победы.

Как мы писали, бой состоялся на стадионе «Вроцлав» в Польше. Украинец нокаутировал британца в 9 раунде.

Таким образом, боксер успешно защитил чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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