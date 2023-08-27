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  1. Суспільство

Брудний стиль британцю не допоміг: Усик ефектно нокаутував Дюбуа

01:31, 27 серпня 2023
Українець успішно захистив чемпіонські пояси у поєдинку проти чергового представника Великої Британії.
Брудний стиль британцю не допоміг: Усик ефектно нокаутував Дюбуа
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У суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві Олександр Усик провів обов'язковий захист титулів проти «регулярного» чемпіона Даніеля Дюбуа.

Початок бою пройшов під диктовку Усика, на що суперник відповідав лише рідкісними ударами.

У 5-му раунді Усик звалився на настил, через те що Дюбуа пробив нижче пояса. Суддя призупинив бій, щоб дати Олександру час на відновлення. Згодом українець підвівся і продовжив бій.

У результаті перемогу у цьому поєдинку здобув Усик. Він помстився супернику за брудний бій та нокаутував його у 9-му раунді.

Таким чином, українець успішно захистив чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Раніше ми писали, що Уайлдер нокаутував Хеленіуса і викликав на бій Усика.

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