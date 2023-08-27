Грязный стиль британцу не помог: Усик эффектно нокаутировал Дюбуа

Украинец успешно защитил чемпионские пояса в поединке против очередного представителя Великобритании.

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве Александр Усик провел обязательную защиту титулов против «регулярного» чемпиона Даниэля Дюбуа.

Начало боя прошло под диктовку Усика, на что соперник отвечал только редкими ударами.

В 5-м раунде Усик свалился на настил, так как Дюбуа пробив ниже пояса. Судья приостановил бой, чтобы дать Александру время на восстановление. Украинец встал и продолжил бой.

В итоге победу в этом поединке одержал Усик. Он отомстил сопернику за грязный бой и нокаутировал его в 9-м раунде.

Таким образом, украинец успешно защитил чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ранее сообщалось, что Уайлдер нокаутировал Хелениуса и вызвал на бой Усика.

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