От $12 000 до $14 000 за снятие с военного учета: в Днепре задержали дельцов, фото

Злоумышленники за деньги обещали гражданам помочь с избежанием призыва.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители ликвидировали в Днепре функционирование двух коррупционных схем, к которой были привлечены должностные лица ТЦК и гражданские. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

За определенное вознаграждение фигуранты решали вопрос о признании лица непригодным к службе в военное время с последующим снятием с военного учета. Стоимость такой «услуги» в разных ТЦК составляла от 12 000 до 14 000 долларов США.

«Правоохранители одновременно задержали двух фигурантов при извлечении неправомерной выгоды, которую в дальнейшем планировали передать должностным лицам двух районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки», - говорится в сообщении.

В настоящее время дельцам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Также отмечается, что проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности служащих ТЦК, причастных к коррупционной схеме.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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