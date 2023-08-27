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Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

От $12 000 до $14 000 за снятие с военного учета: в Днепре задержали дельцов, фото

18:37, 27 августа 2023
Злоумышленники за деньги обещали гражданам помочь с избежанием призыва.
От $12 000 до $14 000 за снятие с военного учета: в Днепре задержали дельцов, фото
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители ликвидировали в Днепре функционирование двух коррупционных схем, к которой были привлечены должностные лица ТЦК и гражданские. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

За определенное вознаграждение фигуранты решали вопрос о признании лица непригодным к службе в военное время с последующим снятием с военного учета. Стоимость такой «услуги» в разных ТЦК составляла от 12 000 до 14 000 долларов США.

«Правоохранители одновременно задержали двух фигурантов при извлечении неправомерной выгоды, которую в дальнейшем планировали передать должностным лицам двух районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки», - говорится в сообщении.

В настоящее время дельцам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Также отмечается, что проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности служащих ТЦК, причастных к коррупционной схеме.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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