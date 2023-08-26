До конца года облгазы Фирташа перейдут в управление «Нафтогаза» — Чернышев

В настоящее время 13 из 26 облгазов Фирташа уже находятся под контролем «Нафтогаза».

Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что наиболее системные облгазы, принадлежавшие подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, уже находятся под контролем НАК. Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

В настоящее время 13 из 26 облгазов Фирташа уже находятся под контролем «Нафтогаза».

Отвечая на вопрос, когда завершите этот процесс, Чернышев отметил, что «до конца текущего года».

Также он добавил, что «мы контролируем большую часть распределения».

Еще Алексей Чернышев прокомментировал слухи, что у Фирташа могут забрать еще и химический бизнес.

«Я очень осторожно к этому отношусь. Я не большой поклонник того, чтобы получать «дополнительные вагоны» с кучей проблем. Любая компания, переходящая в группу, требует инвестиций, возникают какие-то неожиданности, как из Glusco», - сказал он.

Ранее сообщалось, что бизнесмену Дмитрию Фирташу вручили подозрение, в его компании пришли с обысками.

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