Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области, где погиб известный летчик «Джус»

По словам Президента, будут выяснены все обстоятельства авиакатастрофы в Житомирской области.

Фото: president.gov.ua

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в авиакатастрофе в Житомирской области погиб известный летчик с позывным «Джус».

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно инцидента.

«Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят», - сказал Глава государства.

По его словам, продолжается расследование произошедшего, а о деталях говорить рано.

«Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины.

Вечная память!», - добавил Президент.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора сообщил, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области возбуждено уголовное производство.

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

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