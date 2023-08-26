Украинцы начали массово покидать Польшу: в чем причина

Граждане Украины в последнее время стали покидать Польшу.

Украинцы, которые жили и работали в Польше, начали массово уезжать из страны, передает издание Rzeczpospolita.

По словам эксперта по рынку труда Анны Судольской, поляки предпочитают уехать в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, украинские работники в Польше также этим заинтересовались. Она отметила, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

В 2022 году «кадровые проблемы отельеров и рестораторов решал наплыв женщин-беженок из Украины», отметила Судольская.

«Сегодня мы видим, что 70–80% этих людей не вернулись к работе. Скорее всего они вернулись в Украину, поехали в Германию или еще куда-то на работу», – сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что украинцы, будучи в Польше, не смогут получить польскую визу.

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