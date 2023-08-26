Трагедия в Киеве: в озере обнаружено тело женщины

Тело женщины было обнаружено в Святошинском районе столицы.

В субботу, 26 августа, в озере недалеко от ул. Николая Ушакова в Святошинском районе столицы обнаружили тело человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На месте инцидента работали спасатели, полицейские и медики.

«Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело женщины из воды, которая находилась на поверхности в 20 м от берега и передали его правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области женщину подозревают в убийстве двух сыновей - утопила детей в водоеме.

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