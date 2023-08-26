Трагедія у Києві: в озері виявили тіло жінки

Тіло жінки виявили у Святошинському районі столиці.

У суботу, 26 серпня, в озері неподалік вул. Миколи Ушакова, що у Святошинському районі столиці, виявили тіло людини. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські та медики.

«Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло жінки з води, що знаходилось на поверхні на відстані 20 м від берега та передали його правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Рівненщині жінку підозрюють у вбивстві двох синів - втопила дітей у водоймі.

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