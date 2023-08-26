Усик — Дюбуа: скільки може заробити українець

Українець отримає скромний гонорар, якщо порівнювати з матчем-реваншем проти Джошуа.

Фото: ua-football.com

У суботу, 26 серпня, в польському Вроцлаві відбудеться бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Наразі суми гонорарів офіційно не підтверджені. Але, згідно з розподілом призового фонду WBA, Усику дістанеться 75% від загальної суми, а Дюбуа отримає решту 25% від призового фонду.

За даними ЗМІ, Усик може заробити 5,72 млн євро, що набагато менше, якщо порівнювати з матчем-реваншем проти Джошуа (майже 49 млн євро).

Журналісти підрахували, що це буде тільки четверта семизначна сума гонорару Усика.

Зі свого боку, Дюбуа вже гарантував собі 1,87 млн євро, незалежно від результату поєдинку.

Раніше повідомлялося, коли і де дивитись трансляцію бою.

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