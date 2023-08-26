У Києві біля моста Патона на ходу загорілось авто, відео

Транспортний засіб почав палати на в’їзді на міст.

У суботу, 26 серпня, у столиці біля моста Патона стала надзвичайна подія — прямо на ходу почав палати автомобіль Lada. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах та публікують відео інциденту.

Зазначається, що транспортний засіб почав палати на в’їзді на міст.

В результаті інциденту передня половина салону авто згоріла вщент.

На відео видно, як з автомобіля йде чорний дим.

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