В Киеве возле моста Патона на ходу загорелось авто, видео

В субботу, 26 августа, в столице возле моста Патона случилось чрезвычайное происшествие – прямо на ходу начал гореть автомобиль Lada. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют видео инцидента.
Отмечается, что транспортное средство начало гореть на въезде на мост.
В результате инцидента передняя половина салона авто сгорела дотла.
На видео видно, как из автомобиля идет черный дым.
Ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина.
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