В Киеве возле моста Патона на ходу загорелось авто, видео

Транспортное средство начало гореть на въезде на мост.

В субботу, 26 августа, в столице возле моста Патона случилось чрезвычайное происшествие – прямо на ходу начал гореть автомобиль Lada. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют видео инцидента.

Отмечается, что транспортное средство начало гореть на въезде на мост.

В результате инцидента передняя половина салона авто сгорела дотла.

На видео видно, как из автомобиля идет черный дым.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина.

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