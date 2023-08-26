В Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина

В результате пожара в хозяйственном помещении сгорел 68-летний мужчина.

Источник фото: полиция Киевской области

В Киевской области в селе Садовое Броварского района произошел пожар в хозяйственном помещении, во время которого погиб мужчина, – полиция Киевской области.

«На днях 68-летний мужчина пришел в хозяйственную постройку для проведения сварочных работ, во время которых произошло возгорание помещения», – говорится в сообщении.

В результате пожара, местный житель погиб.

Следователи начали досудебное расследование.

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