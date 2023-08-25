Украина готовит экстрадицию одного из главарей российских боевиков, задержанного в Финляндии

В Финляндии задержан гражданин рф, который подозревается в участии в террористической организации в Украине.

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Офис генерального прокурора готовит материалы для экстрадиции одного из лидеров группировки российских боевиков «Русич» Яна Петровского. На основании запроса Офиса Генерального прокурора 23 августа 2023 года в Финляндии задержали российского боевика, которого разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации, – сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно материалам расследования, подозреваемый, который сейчас находится под обвинением, активно участвовал в боевых событиях на территории Украины в 2014 году, совместно с другими членами террористической организации «лнр». Он действовал в составе так называемой Диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

В 2016 году боевику было объявлено о подозрении по факту привлечения к террористической организации. Согласно информации, полученной в рамках сотрудничества с Европолом, росармиец был задержан миграционной службой Финляндии в городе Хельсинки. Некоторые источники также сообщают о возможности его депортации в российскую федерацию.

Во избежание возвращения подозреваемого в рф, что могло бы сделать невозможным его выдачу в Украину, 15 августа 2023 года прокуроры подали запрос в соответствующие органы Финляндии о задержании и временном аресте обвиняемого. Кроме того, была передана необходимая информация финской стороне для проведения ареста.

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