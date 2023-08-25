Україна готує екстрадицію одного з ватажків російських бойовиків, затриманого у Фінляндії

У Фінляндії затримано громадянина рф, який підозрюється в участі у терористичній організації в Україні.

Джерело фото: focus.ua

Офіс генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції одного з лідерів угрупування російських бойовиків «Русич» Яна Петровського. На підставі запиту Офісу Генерального прокурора 23 серпня 2023 року у Фінляндії затримали російського бойовика, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з матеріалами розслідування, підозрюваний, який зараз перебуває під обвинуваченням, активно брав участь у бойових подіях на території України у 2014 році, спільно з іншими членами терористичної організації «лнр». Він діяв у складі так званої Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич».

У 2016 році бойовику було оголошено про підозру за фактом залучення до терористичної організації. Згідно з інформацією, отриманою у рамках співпраці з Європолом, росармієць був затриманий міграційною службою Фінляндії у місті Гельсінкі. Деякі джерела також повідомляють про можливість його депортації до російської федерації.

З метою уникнення повернення підозрюваного до рф, що могло б унеможливити його видачу до України, 15 серпня 2023 року прокурори подали запит до відповідних органів Фінляндії щодо затримання та тимчасового арешту обвинувачуваного. Крім того, була передана необхідна інформація фінській стороні для проведення арешту.

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