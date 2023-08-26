На Київщині під час пожежі згорів живцем чоловік

На Київщині у селі Садове Броварського району сталася пожежа в господарському приміщенні, під час якої загинув чоловік, – поліція Київщини.
«Днями 68-річний чоловік прийшов до господарської споруди для проведення зварювальних робіт, під час яких відбулося загорання приміщення», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі, місцевий житель загинув.
Слідчі розпочали досудове розслідування.
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