На Київщині під час пожежі згорів живцем чоловік

В результаті пожежі в господарському приміщенні згорів 68-річний чоловік.

Джерело фото: поліція Київщини

На Київщині у селі Садове Броварського району сталася пожежа в господарському приміщенні, під час якої загинув чоловік, – поліція Київщини.

«Днями 68-річний чоловік прийшов до господарської споруди для проведення зварювальних робіт, під час яких відбулося загорання приміщення», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі, місцевий житель загинув.

Слідчі розпочали досудове розслідування.

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