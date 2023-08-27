Залужный проводил секретное совещание с командованием НАТО — СМИ

Секретное совещание Залужного и командования НАТО состоялось на польской границе.

Фото: ukrinform.com

На польской границе состоялось секретное совещание командования Североатлантического альянса и главкомом ВСУ Валерия Залужного, передает The Guardian.

Источник утверждает, что встреча состоялась 11 дней назад. В ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

«Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году», - пишет издание.

В источнике также добавили, что после этой встречи стратегия ВСУ немного изменилась.

Ранее сообщалось, что ВСУ подняли флаг над селом Роботино.

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