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Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

Залужный проводил секретное совещание с командованием НАТО — СМИ

07:42, 27 августа 2023
Секретное совещание Залужного и командования НАТО состоялось на польской границе.
Залужный проводил секретное совещание с командованием НАТО — СМИ
Фото: ukrinform.com
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На польской границе состоялось секретное совещание командования Североатлантического альянса и главкомом ВСУ Валерия Залужногопередает The Guardian.

Источник утверждает, что встреча состоялась 11 дней назад. В ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

«Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году», - пишет издание.

В источнике также добавили, что после этой встречи стратегия ВСУ немного изменилась.

Ранее сообщалось, что ВСУ подняли флаг над селом Роботино.

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