Залужний проводив секретну нараду з командуванням НАТО — ЗМІ

Секретна нарада Залужного та командування НАТО відбулася на польському кордоні.

Фото: ukrinform.com

На польському кордоні відбулася секретна нарада командування Північноатлантичного альянсу та главкома ЗСУ Валерія Залужного, передає The Guardian.

Джерело стверджує, що зустріч відбулася 11 днів тому. У ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

«Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що «упинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року», - пише видання.

Джерело також зауважує, помітно, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ змінилася.

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