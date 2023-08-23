ВСУ подняли флаг над селом Роботино, видео

Военные 47-й отдельной механизированной бригады подняли украинский флаг над селом Роботино в Запорожской области.
"Исторический день! Воины 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском", - говорится в сообщении бригады.
Видео с поднятием флага опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В этом селе идут бои, украинская армия вытесняет врага.
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