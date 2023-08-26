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Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

Усик — Дюбуа: сколько может заработать украинец

21:30, 26 августа 2023
Украинец получит скромный гонорар, если сравнивать с матчем-реваншем против Джошуа.
Усик — Дюбуа: сколько может заработать украинец
Фото: ua-football.com
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В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

В настоящее время суммы гонораров официально не подтверждены. Но, согласно распределению призового фонда WBA, Усику достанется 75% от общей суммы, а Дюбуа получит 25% от призового фонда.

По данным СМИ, Усик может заработать 5,72 млн евро, что гораздо меньше, если сравнивать с матчем-реваншем против Джошуа (около 49 млн евро).

Журналисты подсчитали, что это будет только четвертая семизначная сумма гонорара Усика.

Со своей стороны, Дюбуа уже гарантировал себе 1,87 млн евро, независимо от результата поединка.

Ранее сообщалось, когда и где смотреть трансляцию боя.

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