Усик — Дюбуа: сколько может заработать украинец

Украинец получит скромный гонорар, если сравнивать с матчем-реваншем против Джошуа.

Фото: ua-football.com

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве состоится бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

В настоящее время суммы гонораров официально не подтверждены. Но, согласно распределению призового фонда WBA, Усику достанется 75% от общей суммы, а Дюбуа получит 25% от призового фонда.

По данным СМИ, Усик может заработать 5,72 млн евро, что гораздо меньше, если сравнивать с матчем-реваншем против Джошуа (около 49 млн евро).

Журналисты подсчитали, что это будет только четвертая семизначная сумма гонорара Усика.

Со своей стороны, Дюбуа уже гарантировал себе 1,87 млн евро, независимо от результата поединка.

Ранее сообщалось, когда и где смотреть трансляцию боя.

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